Компания BMW работает над рестайлингом M5: цена новинки удивит

Эксперты Autoblog показали шпионские фото обновленной BMW M5

Издание Autoblog опубликовало шпионские кадры обновленного BMW М5, который планируется к выходу на рынок в 2027 году.

Известно, что вдохновением для рестайлинга послужил концепт Vision Neue Klasse. Изменения особенно заметны в передней и задней частях автомобиля, новые ходовые огни и задние фонари делают машину более агрессивной. Спереди появится подсветка Iconic Glow вокруг радиаторной решетки.

Также ожидаются обновления в интерьере нового BMW M5. Ключевой новинкой станет система управления Panoramic iDrive, включающая голосового помощника, проекцию на лобовое стекло и графическое интерактивное меню, представленное на панорамном экране, который простирается вдоль передней панели, улучшая эргономику и подчеркивая технологичность автомобиля.

Рестайлинг BMW М5

В отличие от текущего поколения, в обновленной версии крыша, судя по всему, будет выполнена не из углеволокна. Фотографии не показывают характерных углублений или доказательств использования альтернативных материалов, что может свидетельствовать о пересмотре стратегии компании. Возможно, вес автомобиля возрастет, хотя карбоновая крыша может остаться в варианте M5 Competition, а базовая версия получит иные решения.

Что касается технической начинки, то значительных изменений не предвидится. Ожидается сохранение гибридной силовой установки с 4,4-литровым V8 и двумя турбинами, обеспечивающими 717 л.с. и 1000 Н·м момента. BMW делает ставку на надежность и проверенность конфигурации, не меняя ее параметры.

Ожидается, что цена на обновленную BMW M5 составит €150 000, что на €50 000 больше, чем у текущей версии, что вызывает вопросы даже у преданных фанатов марки: за что такая надбавка? BMW рассчитывает, что нововведения в дизайне и техника оправдают эту стоимость.

Ранее «За рулем» сообщал, что просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн.

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Источник: Autoblog