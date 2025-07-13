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«Автостат»: 68,4% новых легковушек в 2025 году...

Россияне охотно раскупают прошлогодние автомобили

«Автостат»: 68,4% новых легковушек в 2025 году — машины 2024 года выпуска

В первые шесть месяцев 2025 года основной объем продаж легковых автомобилей в России составили машины, выпущенные в 2024 году.

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Согласно данным «Автостата», они составили 68,4% от общего объема рынка, что соответствует 362,9 тысяч автомобилей.

Среди марок, практически полностью реализующих «прошлогодние» автомобили, выделяются Knewstar (100%), XCite (99,9%), Rox (98,9%), KGM (98,1%), Omoda (97,2%), GAC (96,2%) и Changan (94,7%). Более 90% продаж моделей 2024 года зафиксировано у таких брендов, как Tank, VGV, Dongfeng, Exeed, Geely, Jetour и Jaecoo.

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Машины 2025 года выпуска заняли лишь 27,3% рынка (144,8 тыс. шт.). Наибольшая доля «новых» моделей была у УАЗ (51,5%), Solaris (48,5%) и Lada (41,4%), а также у Chery, Москвича, Haval, Voyah, Belgee и Evolute.

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Кроме того, на российском рынке также доступны автомобили 2023 года, которые составили 4,3% всех продаж (22,7 тыс. шт.). Наиболее активно их реализовывали бренды Ora, Jetta, Livan, MG, FAW, Aito и SWM.

Ранее «За рулем» сообщал, что просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
13.07.2025 
Фото:Depositphotos
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