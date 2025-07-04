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Скидки на эти российские кроссоверы достигают 750 тысяч рублей

Компания Xcite запустила продажи X-Cross 7 и X-Cross 8 на специальных условиях

Компания Xcite, которая выпускает два кроссовера на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, запустила акцию, в рамках которой можно купить модели X-Cross 7 и X-Cross 8 на специальных условиях. Скидки достигают 750 тысяч рублей.

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Так, на модель Xcite X-Cross 7 компания дает скидку в размере 350 тысяч рублей (цена стартует от 2 149 000 рублей). Xcite X-Cross 8 доступен с дисконтом в 450 тысяч рублей (стоимость начинается от 2 549 000 рублей).

Уточняется, что при покупке любой из моделей в кредит или по программе трейд-ин предусмотрена дополнительная скидка 300 тысяч рублей. При этом в рамках фирменных программ кредитования можно взять кредит под 0,01% годовых на 1 или 2 года.

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И еще один бонус: покупатели модели X-Cross 8 получат сертификат на сервисное обслуживание стоимостью 1 рубль.

Xcite X-Cross 8
Xcite X-Cross 8

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

Источник: Quto

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Фото:Владимир Смирнов/ТАСС | Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 9052
04.07.2025 
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС | Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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