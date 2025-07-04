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Четыре плановых ТО за ₽1 получат покупатели этого кроссовера российской сборки

Бренд XCite дарит сертификат на сервис при покупке кроссоверов X-Cross 8

Марка XCite, под которой на бывшем заводе Nissan в Петербурге собирают два кроссовера, начала выдавать покупателям модели X-Cross 8 сертификат на сервис за 1 рубль.

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В него входят четыре плановых техобслуживания. То есть на ТО не придется тратиться в течение 3 лет или пока пробег не составит 30 тысяч километров.

XCite X-Cross 8 – это флагманский крупногабаритный семейный кроссовер. Под капотом этого автомобиля 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1.6 л, 7-ступенчатый робот. Привод передний либо полный.

У кроссовера есть набор систем активной безопасности, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с 12,3-дюймовым сенсором, зимний пакет и многое другое.

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Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

Источник: «Автоновости дня»

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Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 1100
04.07.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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