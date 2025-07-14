Эти машины сейчас охотнее всего покупают россияне

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«Автостат»: в I полугодии 2025 года в РФ продали 144,8 тыс. новых легковых машин

В России в прошедшем полугодии было реализовано 144,8 тысячи новых легковых автомобилей, произведенных в текущем году, что составляет 27,3% от общего объема продаж на рынке, то есть более четверти.

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Среди марок, значительную долю новых машин 2025 года выпуска занимают УАЗ (51,5%), Solaris (48,5%), LADA (41,4%), Chery (40,9%), «Москвич» (37,5%), Haval (36,8%), Voyah (36,2%), Belgee (35,9%) и Evolute (32,3%).

Наибольший объем продаж по-прежнему сохраняют легковые автомобили 2024 года, на которые пришлось 68,4% всех сделок, что в количественном выражении составляет 362,9 тысячи единиц.

В этом сегменте выделяется бренд KNEWSTAR, доля машин 2023 года которого составила 100%.

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Также высокие показатели демонстрируют XCITE (99,9%), ROX (98,9%), KGM (98,1%), OMODA (97,2%), GAC (96,2%), Changan (94,7%), TANK (92,9%), VGV (92,7%), Dongfeng (92,6%), EXEED (92,2%), Geely (91,9%), Jetour (90,7%) и JAECOO (90%).

Автомобили 2023 года занимают 4,3% рынка (22,7 тысячи штук), с самой высокой долей продаж у марки ORA – 97,3%. Также значимыми показателями могут похвастаться Jetta (89,2%), Livan (80,6%), MG (72,9%), FAW (64%), Aito (44,8%) и SWM (38,1%).

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Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
14.07.2025 
Фото:Depositphotos
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