Почему владельцам китайских авто лучше не экономить на бензине

Эксперт Балашов: экономия на топливе нивелируется перерасходом

Хотя многие китайские автопроизводители допускают заправку автомобилей с турбомоторами низкооктановым топливом АИ-92, это не рекомендуется. Директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов объяснил, что это связано с рядом рисков.

Он рассказал о том, что использование АИ-92 может привести к повышенной детонации и увеличению нагрузки на двигатель.

Турбомоторы с высокой степенью сжатия (от 9 до 11) и мощности до 190 л.с. с объемом в 1,5 л особенно подвержены влиянию качества топлива. Низкооктановый бензин повышает риск детонации, что приводит к ударным нагрузкам на цилиндры и поршневую группу, сокращая срок службы двигателя.

Эксперт добавил, что современные системы управления двигателем могут адаптироваться к АИ-92, но это происходит за счет уменьшения угла опережения зажигания и ограничения мощности, что в свою очередь увеличивает расход топлива. Это приводит к тому, что паспортные характеристики автомобиля не достигаются, и экономия на топливе теряется из-за перерасхода.

Еще одной проблемой использования АИ-92 вместо АИ-95 Балашов назвал перегрев турбины. Температура выхлопных газов возрастает из-за необходимости обогащения смеси для борьбы с детонацией, что негативно сказывается на работе турбокомпрессора и катализатора.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

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Источник: «Российская газета»