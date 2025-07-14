Водители могут покидать место ДТП: что нужно знать

Эксперт Шкуматов: Водителям разрешили покидать место ДТП в ряде случаев

Водителям предоставлено право покидать место аварии в определенных случаях, однако следует соблюдать обязательные условия. Необходимо документально зафиксировать последствия ДТП, выставить знак аварийной остановки и обменяться информацией с другим участником происшествия, рассказал эксперт Народного фронта Петр Шкуматов.

Он отметил, что Верховный суд подтвердил, что уезд с места ДТП не ведет к автоматическому лишению прав, если при этом водитель выполняет все требуемые действия.

Шкуматов указал, что данное послабление может снизить количество автомобильных пробок и уменьшить угрозу вторичных столкновений. Он также добавил, что такие изменения делают правоприменение более справедливым, ведь наказание за «побег» (до полутора лет без прав) явно не соответствовало масштабу мелких повреждений.

Тем не менее, эксперт отметил и недостатки новых правил. Основным из них является отсутствие четких временных и пространственных пределов, что оставляет место для субъективного восприятия инспекторами ситуации. Кроме того, перемещение автомобилей может затруднить проведение экспертизы, а недобросовестные водители могут использовать новые правила как оправдание для убегания с места ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

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Источник: РИА Новости