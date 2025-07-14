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Водители могут покидать место ДТП: что нужно знать

Эксперт Шкуматов: Водителям разрешили покидать место ДТП в ряде случаев

Водителям предоставлено право покидать место аварии в определенных случаях, однако следует соблюдать обязательные условия. Необходимо документально зафиксировать последствия ДТП, выставить знак аварийной остановки и обменяться информацией с другим участником происшествия, рассказал эксперт Народного фронта Петр Шкуматов.

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Он отметил, что Верховный суд подтвердил, что уезд с места ДТП не ведет к автоматическому лишению прав, если при этом водитель выполняет все требуемые действия.

Шкуматов указал, что данное послабление может снизить количество автомобильных пробок и уменьшить угрозу вторичных столкновений. Он также добавил, что такие изменения делают правоприменение более справедливым, ведь наказание за «побег» (до полутора лет без прав) явно не соответствовало масштабу мелких повреждений.

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Тем не менее, эксперт отметил и недостатки новых правил. Основным из них является отсутствие четких временных и пространственных пределов, что оставляет место для субъективного восприятия инспекторами ситуации. Кроме того, перемещение автомобилей может затруднить проведение экспертизы, а недобросовестные водители могут использовать новые правила как оправдание для убегания с места ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

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Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
14.07.2025 
Фото:Depositphotos
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