Два кроссовера белорусской сборки подорожали

Кроссоверы VGV в июле подорожали в России на 50-150 тыс. рублей

Китайская марка VGV убрала или значительно сократила скидки на свои авто, что привело к удорожанию кроссоверов U70 Pro и U75 Plus на 50-150 тыс. рублей. Цены на автомобили белорусской сборки остались неизменными, и изменение касается исключительно прямых скидок.

На машины, выпущенные в 2025 году, скидки полностью исчезли, увеличив цену обоих кроссоверов на 100 тыс. рублей:

– VGV U70 Pro 2025 года – от 2 299 900 до 2 749 900 рублей;

– VGV U75 Plus 2025 года – от 2 949 900 до 3 149 900 рублей.

Из-за отмены скидок стали менее доступными также и кроссоверы 2024 года. В случае базовой версии Comfort кроссовера U70 Pro скидки полностью отменены, что сделало ее дороже на 100-150 тыс. рублей.

VGV U70 Pro

У «средней» комплектации Lifestyle размер скидки уменьшился до 50 тыс. рублей, в то время как у топовой Executive он остался на прежнем уровне в 200 тыс. рублей.

Что касается кроссовера U75 Plus 2024 года, то он не утратил своих скидок. Начальная комплектация Executive потеряла от 50 до 100 тыс. рублей в зависимости от конфигурации, а самый дорогой семиместный вариант Premium стал дешевле на 100 тыс. рублей. Таким образом, все прошлогодние VGV U75 Plus теперь предлагаются с одинаковой прямой скидкой в 150 тыс. рублей, при этом цены с учетом скидки составляют:

– VGV U70 Pro 2024 года – от 2 299 900 до 2 549 900 рублей;

– VGV U75 Plus 2024 года – от 2 799 900 до 2 999 900 рублей.

VGV U75 Plus

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

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Источник: «Автоновости дня»