Названы самые угоняемые в России машины
Страховщики перечислили восемь самых угоняемых автомобилей РФ
Согласно исследованию компании «Ренессанс Страхование», в России наиболее привлекательными для угонщиков являются автомобили концернов BMW, Hyundai и Toyota.
«За последние 12 месяцев по доле похищенных автомобилей в общем числе застрахованных лидируют следующие машины: BMW X6 M, Infiniti QX80, Genesis GV80, BMW 7-Series и Range Rover», – отметил вице-президент компании Сергей Демидов.
В антирейтинг страховщика также попали модели Hyundai Palisade, BMW X1 и Toyota Land Cruiser.
Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Газета.Ru»
Фото:Depositphotos
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14.07.2025
Фото:Depositphotos
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