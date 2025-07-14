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Названы самые угоняемые в России машины

Страховщики перечислили восемь самых угоняемых автомобилей РФ

Согласно исследованию компании «Ренессанс Страхование», в России наиболее привлекательными для угонщиков являются автомобили концернов BMW, Hyundai и Toyota.

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«За последние 12 месяцев по доле похищенных автомобилей в общем числе застрахованных лидируют следующие машины: BMW X6 M, Infiniti QX80, Genesis GV80, BMW 7-Series и Range Rover», – отметил вице-президент компании Сергей Демидов.

В антирейтинг страховщика также попали модели Hyundai Palisade, BMW X1 и Toyota Land Cruiser.

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Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
14.07.2025 
Фото:Depositphotos
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