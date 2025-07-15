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Ездили с обычной вазовской коробкой? Попробуйте это!

«За рулем» показал отличия 6-ступенчатой коробки Весты от прежней ВАЗ-2180

Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин провел тест-драйв Весты Cross 1.8 с новой шестиступенчатой коробкой передач от китайской компании WLY.

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Он напомнил, что прежняя вазовская механика ВАЗ-2180 работала с двигателем 1.8, выдающим 70 Н·м крутящего момента, на пределе своих возможностей. А китайская коробка выдерживает до 220 Н·м. В теории она будет более живучей и переварит даже агрессивную езду. Запаса хватит и на не самый раскачанный турбомотор. Например, двигатель Haval на 143 л.с. и Chery на 147 л.с. развивают максимум 210 Н·м.

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Заглянул эксперт и под днище: шестиступка немного короче вазовской коробки (387 мм против 400), но заметно тяжелее – ее сухая масса 42,1 кг против прежних 31,6. А какова она на ходу?

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Первое впечатление – положительное. Машина «нулевая», а передачи переключаются максимально легко и четко. На первой и второй – трехконусные синхронизаторы вместо двухконусных на вазовской механике. В отличие от нее, есть синхронизатор передачи заднего хода. Если верить вазовцам, усилия по сравнению с 5-скоростной механикой снизились на 30%. Верю: старая коробка по этой части хромала, хотя экземпляры попадались разные.

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Первые же километры заставили вспомнить Renault Duster. Можно без проблем трогаться со второй передачи и ехать на ней до 40 км/ч – обороты не напрягают. В вялотекущей пробке получается этакий полуавтомат: врубил вторую передачу и ползешь, поигрывая сцеплением. Первая пригодится только если требуется уйти вперед шустро – или в тяжелых условиях, для езды с прицепом.

Правда ли, что воет, как старая? Экономит ли топливо? Чем хороша и чем – не очень? Все ответы – в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
15.07.2025 
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