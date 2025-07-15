Эксперты рассказали о целевой аудитории кроссовера Lada Azimut
По прогнозам коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, новый кроссовер Lada Azimut привлечет, в основном, молодую аудиторию, а также покупателей в возрасте от 35 до 50 лет, что позволит расширить клиентов марки Lada.
Шапринский отметил, что около 20-25% продаж нового кроссовера будут составлять покупатели, меняющие иномарку на отечественное авто. Приверженцы бренда выбирают Azimut за его габариты, комфорт, а также улучшенное оборудование и дизайн.
Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH, добавил, что этот кроссовер сможет увеличить присутствие бренда на рынке и повысить лояльность среди покупателей.
Основной целевой аудиторией будут люди среднего возраста, которые ищут надежный автомобиль с хорошими функциональными возможностями и комфортом.
Ожидается, что благодаря разнообразным базовым опциям интерес работников автопрома к новинке вырастет, особенно среди тех, кто предпочитает автомобили российского производства.
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Источник: «Автостат»