Роскачество идет в автопром

Протасов: Роскачество будет следить за качеством российских автомобилей

Организация «Роскачество» начнет контролировать качество продукции в сфере российского автомобилестроения, включая автомобили компании АВТОВАЗ. Об этом заявил Максим Протасов, глава Роскачества.

Он уточнил, что соглашение с АВТОВАЗом было подписано на ПМЭФ-2025, и с этого момента начнутся работы по улучшению качества в автопроме.

Ранее также сообщалось, что российское Правительство намерено внести изменения в проект стратегии развития автомобильной отрасли, сосредоточив внимание на мерах поддержки местных производителей.

В этом контексте рассматриваются вопросы, касающиеся условий доступа к поддержке, включая локализацию и экспортные возможности.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России вырастут госпошлины на выдачу документов водителям.

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Источник: РИА Новости