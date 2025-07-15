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Роскачество идет в автопром

Протасов: Роскачество будет следить за качеством российских автомобилей

Организация «Роскачество» начнет контролировать качество продукции в сфере российского автомобилестроения, включая автомобили компании АВТОВАЗ. Об этом заявил Максим Протасов, глава Роскачества.

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Он уточнил, что соглашение с АВТОВАЗом было подписано на ПМЭФ-2025, и с этого момента начнутся работы по улучшению качества в автопроме.

Ранее также сообщалось, что российское Правительство намерено внести изменения в проект стратегии развития автомобильной отрасли, сосредоточив внимание на мерах поддержки местных производителей.

В этом контексте рассматриваются вопросы, касающиеся условий доступа к поддержке, включая локализацию и экспортные возможности.

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Ранее «За рулем» сообщал, что в России вырастут госпошлины на выдачу документов водителям.

Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
15.07.2025 
Фото:Unsplash
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