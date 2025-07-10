Мишустин поручил снизить себестоимость российских машин

Премьер-министр РФ Мишустин поручил доработать стратегию развития автопрома

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии автопрома поручил актуализировать проект стратегии развития автомобильной промышленности с учетом необходимости совершенствования мер поддержки российских компаний.

В обновленном проекте планируется сформировать меры господдержки предприятий автопрома для основных сегментов транспортных средств. Должны быть определены условия допуска к ним, включая высокий фактический уровень локализации продукции, потребительские свойства машин, перспективы поставок за рубеж.

Глава кабмина поручил сформулировать меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства, разработать прогноз структуры автопарка с учетом развития рынка машин на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключенного транспорта.

Также профильные ведомства должны будут проработать вопросы формирования технологической карты кооперации автопроизводителей, автокомпонентов и материалов, разработчиков программного обеспечения.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы Belgee бьют рекорды продаж в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Telegram-канал правительства РФ