Названы самые неугоняемые машины в РФ

Аналитики «Ренессанс Страхования» назвали самые неугоняемые автомобили в России

Аналитики компании «Ренессанс Страхование» составили рейтинг автомобилей, которые наиболее защищены от угона.

В исследовании рассматривается период с 2013 по 2022 год, за который не было зафиксировано ни одного случая кражи таких моделей, как Range Rover Velar, Porsche 911, Volkswagen Teramont, Audi A7, BMW 4 Series, Mercedes-Benz GLB, Kia Carnival, Volkswagen Caravelle, Volvo V90, Mercedes-Benz CLA, Jeep Wrangler, Cadillac XT5, Iveco Daily и Toyota Fortuner.

Также угонщиков в меньшей степени интересовали BMW M5, Volvo XC40, Mercedes-Benz Vito, Infiniti QX60 и Mercedes-Benz GLA.

В бюджетном и среднем ценовом сегменте наименьшему количеству угонов подверглись SsangYong Actyon, Lada Xray, Nissan Tiida, Skoda Karoq, Kia Venga, Volkswagen Caravelle, Mercedes-Benz CLA, Opel Meriva, Toyota Verso и Geely Atlas.

Эксперты объясняют низкий интерес угонщиков к этим моделям их минимальной долей на вторичном рынке.

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Источник: «Газета.ru»