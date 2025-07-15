Как изменились цены автомобилей Geely с начала года

Бренд Geely в России снизил цены на шесть моделей в 2025 году

С начала 2025 года в России наблюдается снижение цен на автомобили Geely, в среднем, на 3% по всему модельному ряду, сообщает сервис CARgument.

Наибольшее снижение было зафиксировано у модели Atlas, цена которой упала на 7,2%. В то же время единственной моделью, которая немного подорожала, стал Coolray.

Цены на седаны Preface снизились на 6% за 7 месяцев, Emgrand стал дешевле на 2,4%, кроссовер Cityray – почти на 2%, Okavango – на 1,5%, а Monjaro – на 1,4%. Снижение цен на автомобили Geely произошло, в основном, в марте и июле 2025 года.

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Источник: Telegram-канал эксперта Олега Мосеева