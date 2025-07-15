2 л, 169 л.с.: надежный японский кроссовер продают в России дешевле 2 млн рублей

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В РФ в продаже появились кроссоверы Toyota Corolla Cross по цене от ₽1,9 млн

В Россию продолжают поставлять по параллельному импорту новые кроссоверы Toyota Corolla Cross по цене от 1,94 млн рублей. За столько новую Toyota Corolla Cross предлагает привезти под заказ компания из Омска.

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В объявлении указано, что автомобиль будет передан с полным пакетом документов, однако, судя по фотографиям, комплектация будет базовой. Это можно заключить по тканевой обивке сидений, ручной регулировке, отсутствию климат-контроля (только кондиционер), а также пластиковому ободу руля.

Более богатая версия кроссовера доступна для заказа во Владивостоке за 1 958 000 рублей. У этой модели также тканевые сиденья, но есть кожаный руль и дополнительные опции, такие как климат-контроль, электронный стояночный тормоз и кнопка запуска двигателя.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

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В Красноярске базовую Toyota Corolla Cross можно заказать за 1 970 000 рублей, в Екатеринбурге цена составляет 2 080 000 рублей, а в Воронеже – 2 390 000 рублей. В Уфе и Казани это будет стоить 2 500 000 и 2 790 000 рублей соответственно, тогда как официальный дилер Toyota в Нижнем Новгороде предлагает цену в 2 950 000 рублей.

Все эти кроссоверы оснащаются 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 169 л.с. с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Интерьер Toyota Corolla Cross
Интерьер Toyota Corolla Cross

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Также в продаже имеются гибридные Toyota Corolla Cross, которые работают на базе 2,0-литрового двигателя мощностью 196 л.с. и электромотора. В Новосибирске такую модель предлагают за 2 250 000 рублей, во Владивостоке – за 2 600 000 рублей, а в Уфе цена на 300 тысяч рублей больше.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России вырастут госпошлины на выдачу документов водителям.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 2
15.07.2025 
Фото:Toyota
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