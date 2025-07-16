Полноприводный кроссовер для России — есть подробности по мотору!

GAC GS4 в российской версии 4х4 получит двигатель мощностью свыше 200 сил

Создаваемая специально для России полноприводная версия компакт-кроссовера GAC GS4 получит в России те же агрегаты, что и флагманский GS8.

Об этом стало известно в ходе пресс-тура, организованного представительством китайской компании в РФ. Источник уточняет, что полноприводный GAC GS4 в России будет комплектоваться турбированным двигателем GDI объемом 2 литра мощностью 231 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатым классическим автоматом. Сообщается также, что у GAC GS4 AWD будет три варианта исполнения: «стандарт», «элит» и «делюкс».

Напомним, GAC GS4 был представлен на российском рынке в мае 2025 года, но лишь в переднеприводном варианте.

Такие машины оснащаются агрегатом попроще, но турбированный движок 1.5 на 170 сил в паре с роботом позволяет достигать 100 км/ч за 8,8 секунды, а цены стартуют от 3 млн рублей. Сразу после дебюта моноприводного варианта GS4 в России начали появляться инсайдерские сведения о начале сертификации версии с полным приводом. Тут по ценам ясность наступит ближе к августу, когда GAC GS4 AWD представят официально – чтобы начать продажи в сентябре.

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Источник: Китайские автомобили