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Названы самые популярные в российской столице бренды автомобилей

«Автостат» перечислил 10 автобрендов, которые чаще всего покупают в Москве

Согласно информации, предоставленной директором «Автостата» Сергеем Целиковым, в числе самых популярных автомобильных брендов жителей Москвы оказались BMW, Lixang и Toyota.

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«В первой половине 2025 года в Москве зарегистрировали 66 972 новых легковых автомобиля, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», – отметил он.

В результате лидером продаж стали автомобили марки Haval (7101 шт., −38%), за ними следуют Geely (6808 шт., −50%) и Lada (4899 шт., −18%). В десятке лучших также находятся Chery, Belgee и Changan, а затем Exeed, BMW, Lixiang и Toyota.

Ранее Целиков сообщил, что относительно новые китайские б/у машины начали быстро дешеветь. С начала года по июнь такие авто в возрасте 1-3 года на вторичке подешевели, в среднем, на 10–15%.

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Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд Aion появится в России.

Источник: Telegram-канал главы «Автостата» Сергея Целикова

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Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
16.07.2025 
Фото:Unsplash
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