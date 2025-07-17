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132 л.с., автомат: компактный кроссовер надежного бренда продают в России

В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Chevrolet Tracker по цене от 1,65 млн рублей

В Россию продолжают поставлять по параллельному импорту компактные кроссоверы Chevrolet Tracker, цены на который на одном из сайтов объявлений стартуют от 1 650 000 рублей. За столько новый Chevrolet Tracker под заказ предлагает привезти компания из Владивостока.

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Покупатель получит кроссовер, который включает в себя кожаный салон, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, люк, рулевое колесо с частичной мультифункцией, климат-контроль и кнопку для запуска двигателя.

В Перми аналогичная версия кроссовера с 1,0-литровым 116-сильным двигателем и шестиступенчатым автоматом стоит 1 950 500 рублей.

В Москве экземпляр с 132-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1,2 литра и классическим автоматом оценен в 2 490 000 рублей.

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Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

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Кроме того, в Подмосковье предлагается «оспортивленный» Chevrolet Tracker 335T, который оснащен 165-сильным турбомотором объемом 1,3 литра и вариатором.

Его цена составляет 2 650 000 рублей, он примечателен красными акцентами в дизайне, красными тормозными суппортами и оригинальными черными литые дисками.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 2
17.07.2025 
Фото:Chevrolet
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