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Новый кроссовер Chery получил другую внешность и стал мощнее

Компания Chery показала обновлённый кроссовер Tiggo 7 Plus

Компания Chery представила новые изображения модернизированного кроссовера Tiggo 7 Plus, а также поделилась некоторой информацией.

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Так, обновленная модель получила измененный экстерьер и новые медиатехнологии, в числе которых сдвоенные экраны с общей диагональю в 24,6 дюйма. Под капотом автомобиля будет находиться 197-сильный двигатель турбочетверка объемом 1,6 литра.

Обновленный Chery Tiggo 7 Plus оснастили головной оптикой от более старшей модели Tiggo 8, переработанным передним бампером и увеличенной решеткой радиатора. На задней части автомобиля установлены модернизированные фонари и новые хромированные патрубки выхлопной системы в количестве четырех штук.

Chery Tiggo 7 Plus
Chery Tiggo 7 Plus

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На демонстрационных изображениях представлена одна из топовых комплектаций кроссовера, которая отличается цветными акцентами на кузове и дисками диаметром 19 дюймов с интересным дизайном. Также будут рассматриваться варианты колес на 17 и 18 дюймов. Запланированный единственный двигатель будет работать в паре с семиступенчатым «роботом».

Chery Tiggo 7 Plus
Chery Tiggo 7 Plus

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Динамические характеристики и сроки выхода обновленного Tiggo 7 Plus на рынке пока не раскрыты. В России ближайшей новинкой Chery в данном сегменте станет вариация Tiggo 7 с приставкой Pro Max, которому, как ожидается, придадут полный привод, по аналогии с более старшей моделью.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

Chery Tiggo 7 Plus
Chery Tiggo 7 Plus
Chery Tiggo 7 Plus
Chery Tiggo 7 Plus
Chery Tiggo 7 Plus

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 10
17.07.2025 
Фото:Chery
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Отзывы о Chery Tiggo 7

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