Во Франции создали бронированный кроссовер специально для Макрона

Renault разработала модификацию кроссовера Rafale под названием Presidential

Компания Renault представила уникальную версию кроссовера Rafale, получившую название Presidential.

Эта модификация разработана совместно с администрацией президента Франции и создана для перемещения первого лица страны. Кузов Rafale защищен броней, а интерьер преобразован в мобильный офис с использованием экзотических материалов, таких как мрамор.

Кузов кроссовера оснащен бронелистами, выполненными из композитных материалов, однако подробности о броне не раскрываются. Уникальный автомобиль покрашен в специальный синий оттенок Bleu Présidence, который отражает тепло и содержит блестки в цветах французского государственного флага. Эти цвета также присутствуют на радиаторной решётке и эмблемах на передних крыльях. Кроме того, кроссовер укомплектован флагштоками и доводчиками на задних дверях.

Renault Rafale Presidential

Новая задняя часть салона спроектирована как мобильный офис, однако фотографии этой зоны пока отсутствуют. Производитель рассказал о эксклюзивной отделке, включающей панели из пиренейского мрамора, деревянные вставки из темного бука с инкрустацией и уникальную кожу с лазерной гравировкой.

Renault Rafale Presidential

Модель Rafale Presidential основана на гибридном варианте кроссовера с мощностью 300 л.с. и полным приводом. Полноуправляемое шасси доработано для учёта увеличенного веса и повышения комфорта при вождении. Также автомобиль укомплектован 20-дюймовыми колесами.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Renault