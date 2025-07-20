Во Франции создали бронированный кроссовер специально для Макрона

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Renault разработала модификацию кроссовера Rafale под названием Presidential

Компания Renault представила уникальную версию кроссовера Rafale, получившую название Presidential.

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Эта модификация разработана совместно с администрацией президента Франции и создана для перемещения первого лица страны. Кузов Rafale защищен броней, а интерьер преобразован в мобильный офис с использованием экзотических материалов, таких как мрамор.

Кузов кроссовера оснащен бронелистами, выполненными из композитных материалов, однако подробности о броне не раскрываются. Уникальный автомобиль покрашен в специальный синий оттенок Bleu Présidence, который отражает тепло и содержит блестки в цветах французского государственного флага. Эти цвета также присутствуют на радиаторной решётке и эмблемах на передних крыльях. Кроме того, кроссовер укомплектован флагштоками и доводчиками на задних дверях.

Renault Rafale Presidential
Renault Rafale Presidential

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Новая задняя часть салона спроектирована как мобильный офис, однако фотографии этой зоны пока отсутствуют. Производитель рассказал о эксклюзивной отделке, включающей панели из пиренейского мрамора, деревянные вставки из темного бука с инкрустацией и уникальную кожу с лазерной гравировкой.

Renault Rafale Presidential
Renault Rafale Presidential

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Модель Rafale Presidential основана на гибридном варианте кроссовера с мощностью 300 л.с. и полным приводом. Полноуправляемое шасси доработано для учёта увеличенного веса и повышения комфорта при вождении. Также автомобиль укомплектован 20-дюймовыми колесами.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

Renault Rafale Presidential
Renault Rafale Presidential
Renault Rafale Presidential
Renault Rafale Presidential

Источник: Renault

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 11
20.07.2025 
Фото:Renault
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