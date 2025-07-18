Завод УАЗ глобально перестраивают — вот что уже сделали!

На УАЗе завершили монтаж двух новых мостовых кранов грузоподъемностью 50 тонн

Пресс-служба группы «Соллерс» поделилась свежей информацией со строительства новой прессовой линии на Ульяновском автозаводе.

Как ранее сообщал «За рулем», новый прессовый цех займется штамповкой деталей кузовов новых пикапов под маркой Sollers, а также перспективного внедорожника Sollers и моделей УАЗ. Сроки введения цеха в эксплуатацию пока не называются, но с мая, когда впервые стало известно об этом строительстве в Ульяновске, на объекте произошли заметные изменения.

закончен монтаж двух новых мостовых кранов грузоподъемностью 50 тонн;

завершены строительно-монтажные работы по обустройству фундамента пятого пресса;

строители вышли на завершающий этап работ по фундаментам 1-4 прессов;

смонтированы две трансформаторные подстанции.

Напомним, общий объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд рублей, из которых 0,8 млрд рублей будет привлечено в виде займа государственного Фонда развития промышленности. Проект является наиболее значительным обновлением площадки Ульяновского автозавода за последние два десятилетия. Одна из главных моделей, под которую ведутся все обновления – внедорожник Sollers, известный в Китае под именем JAC JS9.

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Источник: УАЗ Сегодня