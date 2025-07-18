Завод УАЗ глобально перестраивают — вот что уже сделали!

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На УАЗе завершили монтаж двух новых мостовых кранов грузоподъемностью 50 тонн

Пресс-служба группы «Соллерс» поделилась свежей информацией со строительства новой прессовой линии на Ульяновском автозаводе.

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Как ранее сообщал «За рулем», новый прессовый цех займется штамповкой деталей кузовов новых пикапов под маркой Sollers, а также перспективного внедорожника Sollers и моделей УАЗ. Сроки введения цеха в эксплуатацию пока не называются, но с мая, когда впервые стало известно об этом строительстве в Ульяновске, на объекте произошли заметные изменения.

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ТЕСТ МАСЕЛ
  • закончен монтаж двух новых мостовых кранов грузоподъемностью 50 тонн;
  • завершены строительно-монтажные работы по обустройству фундамента пятого пресса;
  • строители вышли на завершающий этап работ по фундаментам 1-4 прессов;
  • смонтированы две трансформаторные подстанции.

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Напомним, общий объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд рублей, из которых 0,8 млрд рублей будет привлечено в виде займа государственного Фонда развития промышленности. Проект является наиболее значительным обновлением площадки Ульяновского автозавода за последние два десятилетия. Одна из главных моделей, под которую ведутся все обновления – внедорожник Sollers, известный в Китае под именем JAC JS9.

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Источник: УАЗ Сегодня

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Ведомости/ТАСС, УАЗ
Количество просмотров 4
18.07.2025 
Фото:Ведомости/ТАСС, УАЗ
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