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Автокредиты стали доступнее

ОКБ: Ставки по автокредитам в России упали до двухлетнего минимума

В июне средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили снизилась до 13,6% годовых, что является минимальным показателем с начала 2023 года.

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С начала года ставки упали на 7 процентных пунктов, сообщает ОКБ. Для автомобилей с пробегом ставка составила 28,2%, что на 0,5 процентного пункта ниже.

С начала года рынок автокредитования продемонстрировал рост в 41% по количеству и 46% по объему. Доля новых автомобилей в июне составила 71,5% в денежном выражении (это максимальное значение с февраля 2022 года) и 69% по количеству (рекорд с ноября 2020 года).

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Основным фактором, способствующим этому росту, стали государственные субсидии и поддержка производителей.

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По данным Минпромторга, за первое полугодие по льготным программам было продано 51,7 тысячи автомобилей, что составляет 16% от общего числа выданных кредитов. Ставки по таким займам могут опуститься до 0,01%.

Ранее «За рулем» сообщал, что оранжевая Mazda RX-7 из «Форсажа» ушла с молотка за рекордную сумму.

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Источник: «Коммерсант»

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
18.07.2025 
Фото:Depositphotos
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