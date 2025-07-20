В России начали продавать добротный рамный внедорожник на замену Лэнд Крузеру

В РФ запустили продажи внедорожника BYD Leopard 8 2025 года за 6,55 млн рублей

В России стартовали продажи рамного внедорожника BYD Leopard 8 2025 года, который по внешнему виду и характеристикам схож с такими моделями, как Toyota Land Cruiser 300, Hyundai Palisade и Haval H9.

Предложения доступны как от частных продавцов, так и от дилеров, с начальной ценой от 6,55 млн рублей.

Наиболее выгодный вариант можно найти у частного продавца в Тюмени. Эта комплектация включает в себя такие функции, как вентиляция и подогрев сидений, систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу с люком, различные водители ассистенты и полный набор подушек безопасности. Продавец заявляет, что имеется полный комплект документов для регистрации транспортного средства.

BYD Leopard 8

В других российских городах, таких как Челябинск, Новосибирск и Братск, цены колеблются от 6,6 до 7,1 млн рублей. Официальный дилер Mazda из Ростова озвучивает цену в 7,2 млн рублей, тогда как московская компания предлагает машину за 7,4 млн рублей.

BYD Leopard 8

Что касается технических характеристик, BYD Leopard 8 оснащен гибридной системой на базе 2,0-литрового двигателя мощностью 272 л.с., а мощность всей системы составляет 748 л.с. благодаря двум электромоторам. Габариты внедорожника составляют 5195х1994х1905 мм, колесная база равна 2920 мм, а клиренс – 220 мм.

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Источник: Российская газета