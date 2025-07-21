1,5 л, автомат: этот автомобиль надежной марки снова продают в РФ

В РФ в продаже появились новые лифтбеки Skoda Octavia по цене от 2,44 млн рублей

В России вновь продаются новые Skoda Octavia в кузове предыдущего поколения (А7). Сейчас их производят только в Китае.

В данный момент доступны для покупки лишь два автомобиля. Один из них, бежевого цвета, за 2 440 000 рублей продают в Уфе, а второй, белый, предлагает за 2 520 000 рублей в Москве. Оба автомобиля имеют годовую техническую гарантию, которая включена в цену вместе с коммерческим утильсбором, СБКТС и другими поездными расходами.

Комплектация у обеих Октавий идентична, за исключением того, что у московского экземпляра заявлена русификация мультимедийной системы.

Skoda Octavia А7

Все остальные характеристики совпадают: пластиковый мультифункциональный руль, две фронтальные подушки безопасности, отделка экокожей, кондиционер, подогрев зеркал, четыре USB-порта, штатная мультимедийная система с сенсорным ЖК-дисплеем, дополнительные воздуховоды для задних пассажиров и 16-дюймовые литые диски.

Интерьер Skoda Octavia А7

Оба автомобиля оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 113 лошадиных сил, который работает с классическим 6-ступенчатым автоматом.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

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Источник: «Автоновости дня»