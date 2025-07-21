1,5 л, автомат: этот автомобиль надежной марки снова продают в РФ

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В России вновь продаются новые Skoda Octavia в кузове предыдущего поколения (А7). Сейчас их производят только в Китае.

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В данный момент доступны для покупки лишь два автомобиля. Один из них, бежевого цвета, за 2 440 000 рублей продают в Уфе, а второй, белый, предлагает за 2 520 000 рублей в Москве. Оба автомобиля имеют годовую техническую гарантию, которая включена в цену вместе с коммерческим утильсбором, СБКТС и другими поездными расходами.

Комплектация у обеих Октавий идентична, за исключением того, что у московского экземпляра заявлена русификация мультимедийной системы.

Skoda Octavia А7
Skoda Octavia А7

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Все остальные характеристики совпадают: пластиковый мультифункциональный руль, две фронтальные подушки безопасности, отделка экокожей, кондиционер, подогрев зеркал, четыре USB-порта, штатная мультимедийная система с сенсорным ЖК-дисплеем, дополнительные воздуховоды для задних пассажиров и 16-дюймовые литые диски.

Интерьер Skoda Octavia А7
Интерьер Skoda Octavia А7

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Оба автомобиля оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 113 лошадиных сил, который работает с классическим 6-ступенчатым автоматом.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 2
21.07.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+10