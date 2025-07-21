Продолжение борьбы с мошенничеством: контроль за проведением ТО усилят

МВД планирует ужесточить контроль за проведением техосмотра автомобилей

Министерство внутренних дел России собирается усилить контроль за проведением технического осмотра автомобилей, согласно проекту поправок, представленному на портале проектов правовых актов.

В рамках новой инициативы операторы техосмотра будут обязаны проверять машины по федеральной базе данных такси, чтобы предотвратить уклонение перевозчиков от обязательного техосмотра.

Дополнительно МВД намерено отключать недобросовестных операторов от Единой автоматизированной системы техосмотра без согласия Российского союза автостраховщиков (РСА). При этом полиция получит право аннулировать диагностическую карту, если оператор утратит право на проведение техосмотра.

Кроме того, предполагается упрощение процедуры прохождения техосмотра для некоторых автовладельцев. В настоящее время при отсутствии свидетельств о регистрации (СТС) или паспорта транспортного средства (ПТС) владельцы сталкиваются с трудностями, особенно если документы утеряны или владелец автомобиля скончался. МВД предлагает в таких случаях предоставлять выписку из электронного реестра, которая будет доступна наследникам.

Также ведомство планирует ввести новые основания для аннулирования ранее выданных диагностических карт техосмотра.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

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Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов