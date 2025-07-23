Заглянули под капот товарной Lada Iskra — что удивило сильнее всего?

Максим Кадаков рассмотрел в деталях подкапотное пространство новой Lada Iskra

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков провел первый обзор товарного экземпляра седана Lada Iskra в топовой комплектации Techno. Отдельного внимания заслуживает подкапотное пространство автомобиля.

В автомобиле установлен двигатель объемом 1,6 л мощностью 106 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой».

Расположение оборудования, в целом, схожее с Вестой, однако создается впечатление, что у Искры подкапотное пространство компактнее.

На самом капоте присутствует достаточно длинный резиновый уплотнитель, защищающий от грязи, имеется приличный лист шумоизоляции. Заливная горловина для «омывайки» расположена в жабо, как и у Весты. Защита двигателя установлена стальная.

Что касается окраски под капотом, у обозреваемой машины верхняя планка «телевизора» окрашена не в цвет кузова. Практическое назначение такой особенности объяснить не удалось.

На стаканы краски не пожалели, сделано добротно, а вот на лонжеронах слой краски куда более скудный. Впрочем, такая картина наблюдается на многих автомобилях.

В целом, подкапотное пространство Искры аккуратное и, кроме пары незначительных нюансов, придраться не к чему.

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