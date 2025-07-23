Новая модель — новые горизонты: АВТОВАЗ замахнулся на внешние рынки

Пресс-служба АВТОВАЗа: у кроссовера Lada Azimut большой экспортный потенциал

Кроссовер Lada Azimut будет поставляться на экспорт. Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа, которая пока не уточняет возможные рынки сбыта.

«Безусловно, у модели есть экспортный потенциал, однако говорить о конкретике мы сможем после старта продаж автомобиля», – заявили в пресс-службе производителя.

В Европе Lada официально не представлена с 2019 года, зато Иран, Казахстан и Вьетнам в 2025 году значатся у АВТОВАЗа в приоритетных экспортных направлениях. Кроме того, еще в ноябре 2024-го автосалон в Дубае начал принимать заказы на автомобили Lada.

Станет ли Azimut большим прорывом АВТОВАЗа на внешние рынки – пока вопрос, который во многом определит цена.

А так – вполне современная платформа (Vesta), прошедшая серьезную модернизацию по основанию кузова и подвеске, пара «разогнанных» двигателей (1.6, 120 л.с. и 1.8, 132 л.с.), симпатичная внешность... Правда, привод – только передний, в сочетании с механикой или вариатором. Зато в опциях – двухзонный климат, электропривод двери багажника, навигация, фирменная фишка с обогреванием боковых стекол... В Скандинавии бы точно зашло! В производстве Азимут появится в 2026 году.

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Источник: Автостат