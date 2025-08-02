Этот крутой автодом идеально подойдет для путешествий по российской глубинке

Exclusive Outfitters выпустила внедорожный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter

Компания Exclusive Outfitters из Южной Калифорнии разработала автодом на платформе Mercedes-Benz Sprinter, который отлично подходит для путешествий по России.

Кемпер построен на полноприводном шасси, обладает увеличенным клиренсом (с регулируемыми амортизаторами), а силовой передний бампер из алюминия снабжен светодиодными фарами и лебёдкой Warn с тягой до 5443 кг. Кузов и пороги защищены от повреждений специальным покрытием LineX, а колесные диски – Black Rhino Arsenal с внедорожными шинами Nitto Grappler.

На боковой стороне установлена лестница, ведущая на крышу, где размещены кондиционер, вентилятор Fantastic, тент-маркиза Electric Nomadic и солнечные панели мощностью 400 Вт. Сзади расположены запасное колесо и металлический ящик для дополнительного груза.

Интерьер автомобиля приближен к стандартному, но с изысканной чёрной кожаной отделкой, украшенной ромбовидной прострочкой. В жилой зоне предусмотрена возможность установки съёмной перегородки, позволяющей отделить места водителя и передних пассажиров.

Кухонный блок выполнен из алюминия, он включает раковину со складным краном и столешницу из махагона с выдвижным удлинением. Для приготовления пищи предусмотрена портативная индукционная плита, а для хранения – выдвижные ящики и шкафы.

Гостиная рассчитана на шесть человек и легко трансформируется в большую кровать. За ней находится многофункциональное помещение с туалетом, раковиной, шкафами и местом для вещей.

Отличительной особенностью является душ с деревянным настилом, который можно использовать как внутри, так и снаружи кемпера.

Электросистема включает аккумулятор на 630 А·ч, инвертор на 3000 Вт и возможность подзарядки от солнечных панелей или внешнего источника. Объёмы воды составляют 132 литра чистой и 106 литров серой воды.

Что касается техники Mercedes-Benz Sprinter, она стандартная: 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 210 л.с. в сочетании с классической АКП.

