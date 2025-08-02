Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Этот крутой автодом идеально подойдет для путешествий по российской глубинке

Exclusive Outfitters выпустила внедорожный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter

Компания Exclusive Outfitters из Южной Калифорнии разработала автодом на платформе Mercedes-Benz Sprinter, который отлично подходит для путешествий по России.

Рекомендуем
Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Кемпер построен на полноприводном шасси, обладает увеличенным клиренсом (с регулируемыми амортизаторами), а силовой передний бампер из алюминия снабжен светодиодными фарами и лебёдкой Warn с тягой до 5443 кг. Кузов и пороги защищены от повреждений специальным покрытием LineX, а колесные диски – Black Rhino Arsenal с внедорожными шинами Nitto Grappler.

На боковой стороне установлена лестница, ведущая на крышу, где размещены кондиционер, вентилятор Fantastic, тент-маркиза Electric Nomadic и солнечные панели мощностью 400 Вт. Сзади расположены запасное колесо и металлический ящик для дополнительного груза.

Автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter от Exclusive Outfitters
Автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter от Exclusive Outfitters
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Интерьер автомобиля приближен к стандартному, но с изысканной чёрной кожаной отделкой, украшенной ромбовидной прострочкой. В жилой зоне предусмотрена возможность установки съёмной перегородки, позволяющей отделить места водителя и передних пассажиров.

Кухонный блок выполнен из алюминия, он включает раковину со складным краном и столешницу из махагона с выдвижным удлинением. Для приготовления пищи предусмотрена портативная индукционная плита, а для хранения – выдвижные ящики и шкафы.

Гостиная рассчитана на шесть человек и легко трансформируется в большую кровать. За ней находится многофункциональное помещение с туалетом, раковиной, шкафами и местом для вещей.

Отличительной особенностью является душ с деревянным настилом, который можно использовать как внутри, так и снаружи кемпера.

Автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter от Exclusive Outfitters
Автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter от Exclusive Outfitters

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Электросистема включает аккумулятор на 630 А·ч, инвертор на 3000 Вт и возможность подзарядки от солнечных панелей или внешнего источника. Объёмы воды составляют 132 литра чистой и 106 литров серой воды.

Что касается техники Mercedes-Benz Sprinter, она стандартная: 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 210 л.с. в сочетании с классической АКП.

Источник: Autoevolution

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Exclusive Outfitters
Количество просмотров 690
02.08.2025 
Фото:Exclusive Outfitters
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz Sprinter (10)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz Sprinter  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Раньше мерсы были во много раз качественнее и надежней. Я работал на мерсе 2017 года, почти новый был, пробег около 50 тысяч. По комфорту, конечно, удобный, ход мягкий. А вот с надежностью сильно подкачал. Переход на пониженную сопровождается хрустом, движок работает неровно, ходовая слабая, машина идет мягко, но на долго ходовой не хватает. Машина абсолютно не устойчива к коррозии, очень много рыжиков, закрашивали, но толку нет.
+2