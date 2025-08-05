#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Пострадали 30 человек: подробности аварии с автобусом под Тулой

Названа возможная причина ДТП с пассажирским автобусом на трассе М-4 «Дон»

В Тульской области прокуратура опубликовала видеозапись с места автомобильной аварии, в которой пассажирский автобус врезался в опоры пункта взимания платы (ПВП) на фоне сильного тумана. В результате инцидента пострадали 30 человек. На кадрах видно, что автобус стоит поперек дороги, рядом расположены несколько машин скорой помощи и реанимация.

Рекомендуем
Ресурсные моторы, живучие коробки, прочные кузова — 5 очень крепких иномарок

Автомобиль получил повреждения кузова, у него выбиты окна, и, судя по его положению, его остановили именно опоры ПВП. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Луганск – Москва, предположительно, не справился с управлением в условиях густого тумана, что привело к столкновению с опорами.

В автобусе находились 48 пассажиров, и медицинская помощь была необходима 30 из них, среди которых четыре ребенка, сообщает региональное управление МВД. Прокуратура добавила, что после проверки соблюдения норм безопасности дорожного движения на данном участке дороги будут приняты меры. На месте происшествия работает межрайонный прокурор Киреевска Павел Попов.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.

Источник: ГУ МВД России по Тульской области

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 234
05.08.2025 
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0