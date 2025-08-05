Пострадали 30 человек: подробности аварии с автобусом под Тулой

Названа возможная причина ДТП с пассажирским автобусом на трассе М-4 «Дон»

В Тульской области прокуратура опубликовала видеозапись с места автомобильной аварии, в которой пассажирский автобус врезался в опоры пункта взимания платы (ПВП) на фоне сильного тумана. В результате инцидента пострадали 30 человек. На кадрах видно, что автобус стоит поперек дороги, рядом расположены несколько машин скорой помощи и реанимация.

Автомобиль получил повреждения кузова, у него выбиты окна, и, судя по его положению, его остановили именно опоры ПВП. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Луганск – Москва, предположительно, не справился с управлением в условиях густого тумана, что привело к столкновению с опорами.

В автобусе находились 48 пассажиров, и медицинская помощь была необходима 30 из них, среди которых четыре ребенка, сообщает региональное управление МВД. Прокуратура добавила, что после проверки соблюдения норм безопасности дорожного движения на данном участке дороги будут приняты меры. На месте происшествия работает межрайонный прокурор Киреевска Павел Попов.

Источник: ГУ МВД России по Тульской области