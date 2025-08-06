Импорт новых машин упал на 65%, подержанных — вырос на 28%. Откуда их везут

Импорт авто в июле-2025: Китай лидирует, подержанные машины в тренде

В июле 2025 года в Россию ввезли 75,6 тыс. легковых автомобилей, из которых 28,3 тыс. – новые и 47,3 тыс. – с пробегом.

По данным «Автостата», импорт новых машин упал на 65% по сравнению с прошлым годом, а подержанных – вырос на 28%, при этом лидеры поставок не изменились: среди новых авто первенствует Changan и особенно модель UNI-S, а среди б/у – марка Toyota и Honda Freed. Более 70% новых машин привезли из Китая, а подержанные, в основном, поступили из Японии (46,1%) и Южной Кореи (21,7%).

Эксперты прогнозируют, что ввоз новых авто в ближайшие месяцы расти не будет – китайские бренды Chery, Haval и Geely уже наладили сборку в России и Белоруссии. Зато импорт б/у машин продолжает бить рекорды, приближаясь к историческому максимуму.

Рост спроса на подержанные иномарки связан с утильсбором, который поднял цены на внутреннем рынке. Теперь выгоднее ввозить относительно свежие авто, особенно премиум-класса, чем покупать их в России.

Источник: «Автостат»