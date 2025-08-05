Автомобили с пробегом дешевеют: средняя цена упала до 1,1 млн рублей

Сергей Удалов: цены на авто будут расти при стабильных продажах

По данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная стоимость новых автомобилей в России по итогам июня выросла на 8% в годовом исчислении, достигнув 3,2 миллиона рублей.

В то же время, средневзвешенная цена подержанных автомобилей в стране в первом месяце лета снизилась на 4% по сравнению с прошлым годом и составила 1,1 миллиона рублей.

«Если [продажи автомобилей] останутся на том же уровне, или пойдет небольшой рост, то, скорее всего, и цены на машины будут расти», – отметил исполнительный директор агентства Сергей Удалов.

Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.

Источник: ТАСС