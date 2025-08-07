#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Искра удивила: самые любопытные опции новинки

Составлен топ-7 интересных опций Lada Iskra

Lada Iskra, несмотря на свою доступность, радует набором современных функций, которые редко встречаются в ее ценовой категории. Официальные продажи авто начались 20 июля, однако дилеры пока занимаются знакомством покупателей с новинкой, а массовые поставки ожидаются осенью.

Рекомендуем
Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем»

С базовой ценой от 1,25 миллиона рублей, модель включает в себя мультимедийную систему Lada Enjoy Evo с восьмидюймовым сенсорным экраном (1280×720), работающую на платформе «Яндекс Авто».

Интерфейс прост в использовании, быстро реагирует и почти не отсвечивает. Доступны навигация, музыка, приложения и встроенный браузер.

Голосовое управление осуществляется через микрофон с шумоподавлением, что позволяет давать команды даже в шумной среде. Первые три года использования сервиса бесплатны, после чего будет необходима подписка.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Для универсалов Iskra SW и SW Cross предусмотрен складной коврик для багажника, который защищает обивку во время перевозок. Коврик выполнен из плотного нескользящего материала, который легко очищается, что будет полезно для тех, кто часто перевозит крупногабаритные или грязные вещи. Багажник также укомплектован крючками, креплениями для сетки, освещением и специальной нишей для канистры с жидкостью.

Lada Iskra
Lada Iskra

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Регулировка руля является еще одной положительной особенностью. В базовой версии руль регулируется по высоте, а в более дорогих комплектациях – и по вылету, что позволяет подстроиться под водителей разного роста; механизм работает без люфтов.

Хотя кондиционер в начальном варианте отсутствует, в стандартной комплектации установлены датчики дождя и света, которые автоматически включают фары и дворники, что очень удобно в непостоянную погоду.

Интересная инженерная особенность – съемная и неокрашенная поперечина в моторном отсеке. Это облегчает доступ к двигателю при ремонте и делает обслуживание более быстрым и эффективным.

Lada Iskra
Lada Iskra
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2764
07.08.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв