Искра удивила: самые любопытные опции новинки

Составлен топ-7 интересных опций Lada Iskra

Lada Iskra, несмотря на свою доступность, радует набором современных функций, которые редко встречаются в ее ценовой категории. Официальные продажи авто начались 20 июля, однако дилеры пока занимаются знакомством покупателей с новинкой, а массовые поставки ожидаются осенью.

С базовой ценой от 1,25 миллиона рублей, модель включает в себя мультимедийную систему Lada Enjoy Evo с восьмидюймовым сенсорным экраном (1280×720), работающую на платформе «Яндекс Авто».

Интерфейс прост в использовании, быстро реагирует и почти не отсвечивает. Доступны навигация, музыка, приложения и встроенный браузер.

Голосовое управление осуществляется через микрофон с шумоподавлением, что позволяет давать команды даже в шумной среде. Первые три года использования сервиса бесплатны, после чего будет необходима подписка.

Для универсалов Iskra SW и SW Cross предусмотрен складной коврик для багажника, который защищает обивку во время перевозок. Коврик выполнен из плотного нескользящего материала, который легко очищается, что будет полезно для тех, кто часто перевозит крупногабаритные или грязные вещи. Багажник также укомплектован крючками, креплениями для сетки, освещением и специальной нишей для канистры с жидкостью.

Lada Iskra

Регулировка руля является еще одной положительной особенностью. В базовой версии руль регулируется по высоте, а в более дорогих комплектациях – и по вылету, что позволяет подстроиться под водителей разного роста; механизм работает без люфтов.

Хотя кондиционер в начальном варианте отсутствует, в стандартной комплектации установлены датчики дождя и света, которые автоматически включают фары и дворники, что очень удобно в непостоянную погоду.

Интересная инженерная особенность – съемная и неокрашенная поперечина в моторном отсеке. Это облегчает доступ к двигателю при ремонте и делает обслуживание более быстрым и эффективным.

Lada Iskra

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Autonews