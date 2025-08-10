Экология
Китайцы разрубили гору ради строительства шоссе. Экологии возмущены

Китайские строители, прокладывая скоростную трассу, вместо туннеля взорвали гору

В провинции Гуйчжоу китайские строители выбрали радикальный метод для прокладки скоростной трассы – вместо туннеля они взорвали гору, создав искусственный каньон для четырехполосной дороги. Скалы местами поднимаются над дорогой до 200 метров.

Этот участок ведет к мосту через каньон Хуацзян высотой 625 метров – будущему рекордсмену. Он станет самым высоким в мире.

Инженеры сочли, что пробить скалу дешевле и быстрее, чем рыть многокилометровый туннель. Гора состояла из прочной породы, что позволило провести контролируемые взрывы без риска обвалов. Склоны укрепили металлическими сетками, а дорогу открыли в течение нескольких месяцев, а не лет.

Трасса сократит путь между отдаленными деревнями с 3 часов до 40 минут. Ее открытие запланировано на конец 2025 года, а мост станет туристической достопримечательностью со смотровыми площадками и живописными локациями.

Правда, экологам не понравился такой способ прокладки дороги. Они отмечают, что уникальный ландшафт карстовых гор Гуйчжоу теперь нарушен.

Ученые опасаются, что взрывы и вырубки спровоцируют эрозию почвы и несут угрозу редким видам животных. Критики называют проект «победой техники над природой».

Впрочем, подобные методы прокладки дорог не новы, их используют в Норвегии и США, но масштабы китайского проекта беспрецедентны.

Источник: Auto, Motor und Sport

Алексеева Елена
Фото:Autobahn China
Количество просмотров 191
10.08.2025 
Фото:Autobahn China
