Новый кроссовер для РФ — с 2-литровым мотором и адаптируемым полным приводом

Hongqi представит в России семиместный кроссовер HS7

Китайский премиальный бренд Hongqi анонсировал в России флагманский кроссовер HS7 – семиместную модель с современными технологиями, выразительным дизайном и высоким уровнем безопасности.

Автомобиль ориентирован на покупателей, ценящих простор, мощность и инновационные решения для семьи.

Дизайн и технологии

HS7 выделяется элегантными линиями кузова, решеткой радиатора с хромированными элементами и светодиодными фарами с анимацией при открытии. Колесная база (2920 мм) и клиренс обеспечивают комфорт в городе и на бездорожье.

Аэродинамика (коэффициент сопротивления воздуха Cd – 0,327) снижает шум и расход топлива. В семиместном салоне – кожаные сиденья Nappa, цифровая панель приборов, сенсорный экран, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка с 253 цветами.

Двигатель и безопасность

Кроссовер оснащен 2,0-литровым турбодвигателем с гибридной системой (245 л.с.) и 8-ступенчатой АКП. Разгон до 100 км/ч – 8,8 с, расход – 8,2 л/100 км. Полный привод BorgWarner адаптируется к дорожным условиям.

Безопасность включает усиленный кузов (74% – высокопрочная сталь), 6 подушек, системы экстренного торможения, круиз-контроль и мониторинг слепых зон.

Комплексная защита

По безопасности Hongqi HS7 соответствует стандартам C-NCAP и C-IASI. Фирменная система 9H4M объединяет защиту кузова, подушки безопасности, адаптивные технологии и контроль водителя, минимизируя риски аварий.

Точную дату появления пока не сообщают, как и цены на новинку.

Между тем, кроссоверы Hongqi HS7 2025 года уже появились в российских автосалонах, еще до официального старта продаж по цене 4 790 000 рублей.

Источник: Hongqi

Алексеева Елена
07.08.2025 
