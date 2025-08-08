Новая реальность
На поддержку программы льготного автокредитования направят миллиарды рублей

Минпромторг выделит 10 млрд рублей на поддержку льготного автокредитования

Министерство промышленности и торговли России планирует выделить примерно 10 миллиардов рублей на поддержку программы льготного автокредитования, сообщил министр Антон Алиханов на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Сейчас очень важно, что Центральный банк снижает ставку, и мы ожидаем, что это приведет к возобновлению автокредитования, так как это наша ключевая цель – поддержать этот сектор», – отметил Алиханов. Он выразил надежду, что такие меры окажут помощь АВТОВАЗу и другим российским производителям автомобилей.

Программа льготного автокредитования предоставляет скидку в размере 35% на электромобили (не более 925 тысяч рублей) и 20% на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а для жителей Дальнего Востока эта скидка составляет 25%. Программа доступна медицинским работникам, педагогам, участникам специальной военной операции и их семьям, инвалидам, а также многодетным семьям, приобретающим автомобиль в ДФО.

В мае Минпромторг расширил программу, добавив подпрограмму «Семейный автомобиль», позволяющую семьям с двумя и более детьми по всей стране получать 10% скидку на покупку отечественного автомобиля. Кроме того, участники СВО, получившие ранения в ходе боевых действий, могут приобретать автомобили с ручным управлением со скидкой в 40%.

В федеральном бюджете на 2025 год предусмотрено более 36 миллиардов рублей на льготное автокредитование и 27 миллиардов на льготный лизинг.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА «Новости»

