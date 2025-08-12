Средние цены на автомобили с пробегом вернулись к уровню 2023 года

Цены на б/у авто упали из-за переизбытка предложения и смены структуры спроса

Согласно данным сервиса Авто.ру Оценка, в июле продолжилось снижение стоимости подержанных автомобилей во всех ключевых сегментах рынка.

Причем темпы падения цен ускорились как в месячном, так и в годовом сравнении.

Средняя цена машин не старше 15 лет в категории китайских брендов составила 2,15 млн рублей, что на 1% меньше, чем в июне, и на 4% ниже показателей июля прошлого года. Автомобили европейских, японских и корейских марок подешевели на 1% за месяц, достигнув отметки в 2,3 млн рублей, а в годовом выражении снижение составило 7,7%. Наиболее стабильными остались российские модели – их средняя стоимость в июле составила 694 тыс. рублей, сократившись всего на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,2% в годовом исчислении.

Основными факторами снижения цен остаются переизбыток предложения и изменение структуры спроса. Многие продавцы по-прежнему переоценивают свои автомобили, при этом высокие ставки по кредитам ограничивают покупательскую активность.

Географически снижение затронуло практически все регионы. Наибольшее падение цен зафиксировано в Тульской и Архангельской областях, а также в Приморском и Алтайском краях – от 3,5% до 4,5% за месяц. В Московском регионе средняя стоимость снизилась на 1,7% (до 2,73 млн рублей), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – на 1,5% (до 2,10 млн рублей).

Среди конкретных моделей наибольшее снижение в июле показали премиальные автомобили. Минивэн Mercedes-Benz V-Class W447 подешевел почти на 6%, до 5,2 млн рублей. За ним следуют Audi Q7 4M (7,19 млн рублей), Mercedes-Benz GLS X167 (9,55 млн рублей) и Jeep Grand Cherokee WK2 (1,81 млн рублей), потерявшие около 3% за месяц.

Среди массовых моделей заметное снижение коснулось Lada Granta выпуска до 2019 года (–1%; 476 тыс. рублей). В сегменте китайских машин сильнее всего подешевели Zeekr 001 (–2,3%; 4,76 млн рублей), Chery Arrizo 8 (–2%; 2,18 млн рублей) и Exeed RX (–1,4%; 3,45 млн рублей).