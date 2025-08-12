Неубиваемый немецкий кроссовер, на вторичке такой можно найти за 2 млн рублей
За 2 млн рублей сегодня можно найти только б/у рамные внедорожники – если не рассматривать УАЗ. Но даже с таким бюджетом стоит подходить к выбору вдумчиво.
В эту сумму реально уложиться и при покупке легендарного «Гелика» – Mercedes-Benz G-класса. Причем в этом случае возраст машины не так важен.
Главное – найти ухоженную машину, к которой бережно относились предыдущие владельцы.
Мнение эксперта
Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:
– Из всех модификаций начала нулевых годов чаще всего встречаются два варианта. Первый – G500 с 5-литровым V8 мощностью 296 л.с. Двигатель М113, в целом, надежен и при должном уходе способен проехать много. Вас должен насторожить отмытый моторный отсек – скорее всего, продавец таким образом пытается скрыть масляные потеки, чему виной становится забитая вентиляция картера. После покупки рекомендуется заменить шкив коленвала.
Второй вариант – 4-литровый дизель OM628. Слабые места этого агрегата – ТНВД и форсунки. Есть жалобы на быстрое закоксовывание системы ЕГР.
Пятиступенчатая АКП 722-й серии зарекомендовала себя как исключительно надежная и способная без проблем переносить высокие пробеги, отмечает автор.
Что касается салона Mercedes-Benz G-класса, то он собран из материалов премиального качества. Даже при активной эксплуатации необходимость в перетяжке кресел или замене отделки обычно возникает лишь после 300 000 км пробега, что говорит о его выдающейся долговечности.
