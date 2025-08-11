Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing — нетипичные подходы к оснащению

Эксперт Милешкин нашел интересные нюансы у Chery Tiggo 7 и Jetour Dashing

«Семерка» в разных итерациях, как и марка Chery, можно сказать, старожил российского рынка. Dashing, напротив, вышел на наш рынок совсем недавно, но пользуется успехом: за прошлый год продано больше 35 тысяч машин Jetour, из которых больше 15 тысяч – это модель Dashing.

Особенности Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing

Машины принципиально отличаются дизайном. Chery Tiggo 7 Pro Max по нынешним временам – сама классика. Как Volkswagen в свое время. Dashing, в противоположность ему, – молодежный и модный: двухэтажные фары, задние фонари вразлет, выдвижные дверные ручки, купеобразный профиль. Но это не отменяет того, что стиляга может не хуже «семерки» выступать в роли семейной машины. Dashing даже немного крупнее: длиннее на 77 мм и на 50 мм больше по колесной базе.

Chery Tiggo 7 Pro Max уже сходит со сцены, уступая дорогу следующей версии – 7L.

Внутри у Jetour Dashing есть свои особенности. Например, мини-дисплей на двери с отображением забортной погоды и большой центральный экран на 15,6 дюйма вместо «всего лишь» 12,3-дюймового у Chery. В топовой комплектации Sport для полноприводной модификации Dashing присутствует массажер и оттоманка в сиденье правого пассажира, 20-дюймовые диски и стайлинг-пакет с яркими тормозными суппортами.

Jetour Dashing – явный модник. Сейчас он выглядит актуально, но и устареет быстрее классики.

Обе машины построены на платформе Т1Х. Тут тоже напрашивается ассоциация с концерном Volkswagen и его «тележкой» MQB, потому что в моделях Chery эта архитектура используется так же широко. А вот в агрегатном плане Tiggo и Dashing пошли разными дорогами.

У Chery – 150-сильный мотор 1.6 и робот на семь передач. Выбрать можно только тип привода: передний или полный. Зато Dashing предлагает целых четыре моторно-трансмиссионных сочетания. Двигатель 1.5 на 147 сил ставится с 6-ступенчатой «ручкой» или преселективным роботом на столько же передач. Привод с ним исключительно передний. Мотор 1.6 выдает 190 сил на моноприводном кроссовере и в связке с 7-скоростным роботом. Dashing AWD имеет на 4 «лошади» меньше, зато вместо преселектива получил классический 8-ступенчатый автомат.

Варианты и цены Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing

В отличие от большинства китайских моделей, Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing выпускаются в самых разных версиях.

Chery Tiggo 7 Pro Max с передним приводом стоит по прайсу от 2,68 млн до 3,05 млн рублей. Полный зимний пакет есть в начальной комплектации. В топовой будет, в том числе, набор ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль. Полноприводные кроссоверы предлагаются за 2,83-3,36 млн рублей. У них те же три уровня оснащения, и доплата берется только за дополнительную пару ведущих колес. «Семерка» дает редкую на рынке возможность: у нее не связаны тип трансмиссии и оснащение. Можно купить полноприводную машину с минимальным набором опций или, напротив, переднеприводную с «полным фаршем».

В Jetour Dashing эргономических неоднозначностей немало. Основные претензии – запрятанные в сложное меню тачскрина базовые функции машины.

За счет механической коробки передач начальная стоимость Jetour Dashing логичным образом оказалась ниже: 2,49 млн рублей без учета скидок и акций. Переднеприводные кроссоверы с мотором 1.5 и роботом в трех вариациях стоят 2,71-2,98 млн рублей. Почти столько же, сколько переднеприводный Tiggo 7 Pro Max. Мощная 186-сильная модификация оценивается в 3,19 млн рублей. Полноприводный Dashing отдают за 3,65-3,8 млн рублей. Более высокая стоимость по сравнению с Chery объясняется мощным мотором и классическим автоматом, который большинством российских автомобилистов ценится выше, чем робот.

Интерьер Chery не лишен эргономических промахов, хотя китайские разработчики их постепенно изживают.

Если у Chery с оснащением все логично, то Jetour выделяется некоторыми странностями. Например, обогрев боковых зеркал появляется только в третьей по цене комплектации за 2,84 млн рублей. Для современной машины это нонсенс. Обогрев и вентиляция передних сидений, а также панорамная крыша есть у самой дешевой версии с механической коробкой передач, но отсутствуют у стартовой версии кроссовера с роботом. При этом обогрев руля, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла стоит на всех машинах без исключения. С мотором 1.5 в принципе нельзя получить климат-контроль – только обычный кондиционер. Это непонятное упрощение. Датчик дождя тоже отнесен к разряду необязательного оснащения. Для двигателя 1.5 он есть только в старшей комплектации за 2,98 млн рублей.

Оба кроссовера можно купить не только со строгим черным интерьером. Chery меняет его цвет на коричневый в топовой комплектации, а Dashing позволяет выбрать между черным, черно-красным или серо-белым, но только для полноприводных модификаций.

Выводы

Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing интересны широким выбором моторов, трансмиссий и оснащения. Пускай скомпоновать их строго под свой вкус не получится, но ассортимент позволяет подобрать оптимальный набор, не переплатив. Видимо, это и есть одна из составляющих хороших продаж.

