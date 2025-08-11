#
Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing — нетипичные подходы к оснащению

Эксперт Милешкин нашел интересные нюансы у Chery Tiggo 7 и Jetour Dashing

«Семерка» в разных итерациях, как и марка Chery, можно сказать, старожил российского рынка. Dashing, напротив, вышел на наш рынок совсем недавно, но пользуется успехом: за прошлый год продано больше 35 тысяч машин Jetour, из которых больше 15 тысяч – это модель Dashing.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Особенности Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing

Машины принципиально отличаются дизайном. Chery Tiggo 7 Pro Max по нынешним временам – сама классика. Как Volkswagen в свое время. Dashing, в противоположность ему, – молодежный и модный: двухэтажные фары, задние фонари вразлет, выдвижные дверные ручки, купеобразный профиль. Но это не отменяет того, что стиляга может не хуже «семерки» выступать в роли семейной машины. Dashing даже немного крупнее: длиннее на 77 мм и на 50 мм больше по колесной базе.

Chery Tiggo 7 Pro Max уже сходит со сцены, уступая дорогу следующей версии – 7L.
Chery Tiggo 7 Pro Max уже сходит со сцены, уступая дорогу следующей версии – 7L.

Внутри у Jetour Dashing есть свои особенности. Например, мини-дисплей на двери с отображением забортной погоды и большой центральный экран на 15,6 дюйма вместо «всего лишь» 12,3-дюймового у Chery. В топовой комплектации Sport для полноприводной модификации Dashing присутствует массажер и оттоманка в сиденье правого пассажира, 20-дюймовые диски и стайлинг-пакет с яркими тормозными суппортами.

Jetour Dashing – явный модник. Сейчас он выглядит актуально, но и устареет быстрее классики.
Jetour Dashing – явный модник. Сейчас он выглядит актуально, но и устареет быстрее классики.

Обе машины построены на платформе Т1Х. Тут тоже напрашивается ассоциация с концерном Volkswagen и его «тележкой» MQB, потому что в моделях Chery эта архитектура используется так же широко. А вот в агрегатном плане Tiggo и Dashing пошли разными дорогами.

У Chery – 150-сильный мотор 1.6 и робот на семь передач. Выбрать можно только тип привода: передний или полный. Зато Dashing предлагает целых четыре моторно-трансмиссионных сочетания. Двигатель 1.5 на 147 сил ставится с 6-ступенчатой «ручкой» или преселективным роботом на столько же передач. Привод с ним исключительно передний. Мотор 1.6 выдает 190 сил на моноприводном кроссовере и в связке с 7-скоростным роботом. Dashing AWD имеет на 4 «лошади» меньше, зато вместо преселектива получил классический 8-ступенчатый автомат.

Варианты и цены Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing

В отличие от большинства китайских моделей, Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing выпускаются в самых разных версиях.

Chery Tiggo 7 Pro Max с передним приводом стоит по прайсу от 2,68 млн до 3,05 млн рублей. Полный зимний пакет есть в начальной комплектации. В топовой будет, в том числе, набор ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль. Полноприводные кроссоверы предлагаются за 2,83-3,36 млн рублей. У них те же три уровня оснащения, и доплата берется только за дополнительную пару ведущих колес. «Семерка» дает редкую на рынке возможность: у нее не связаны тип трансмиссии и оснащение. Можно купить полноприводную машину с минимальным набором опций или, напротив, переднеприводную с «полным фаршем».

В Jetour Dashing эргономических неоднозначностей немало. Основные претензии – запрятанные в сложное меню тачскрина базовые функции машины.
В Jetour Dashing эргономических неоднозначностей немало. Основные претензии – запрятанные в сложное меню тачскрина базовые функции машины.

За счет механической коробки передач начальная стоимость Jetour Dashing логичным образом оказалась ниже: 2,49 млн рублей без учета скидок и акций. Переднеприводные кроссоверы с мотором 1.5 и роботом в трех вариациях стоят 2,71-2,98 млн рублей. Почти столько же, сколько переднеприводный Tiggo 7 Pro Max. Мощная 186-сильная модификация оценивается в 3,19 млн рублей. Полноприводный Dashing отдают за 3,65-3,8 млн рублей. Более высокая стоимость по сравнению с Chery объясняется мощным мотором и классическим автоматом, который большинством российских автомобилистов ценится выше, чем робот.

Интерьер Chery не лишен эргономических промахов, хотя китайские разработчики их постепенно изживают.
Интерьер Chery не лишен эргономических промахов, хотя китайские разработчики их постепенно изживают.

Если у Chery с оснащением все логично, то Jetour выделяется некоторыми странностями. Например, обогрев боковых зеркал появляется только в третьей по цене комплектации за 2,84 млн рублей. Для современной машины это нонсенс. Обогрев и вентиляция передних сидений, а также панорамная крыша есть у самой дешевой версии с механической коробкой передач, но отсутствуют у стартовой версии кроссовера с роботом. При этом обогрев руля, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла стоит на всех машинах без исключения. С мотором 1.5 в принципе нельзя получить климат-контроль – только обычный кондиционер. Это непонятное упрощение. Датчик дождя тоже отнесен к разряду необязательного оснащения. Для двигателя 1.5 он есть только в старшей комплектации за 2,98 млн рублей.

Оба кроссовера можно купить не только со строгим черным интерьером. Chery меняет его цвет на коричневый в топовой комплектации, а Dashing позволяет выбрать между черным, черно-красным или серо-белым, но только для полноприводных модификаций.

Выводы

Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing интересны широким выбором моторов, трансмиссий и оснащения. Пускай скомпоновать их строго под свой вкус не получится, но ассортимент позволяет подобрать оптимальный набор, не переплатив. Видимо, это и есть одна из составляющих хороших продаж.

Милешкин Кирилл
Количество просмотров 9372
11.08.2025 
