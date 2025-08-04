#
Старейшему внедорожнику УАЗ решили продлить жизнь: что изменилось?

Ульяновский автозавод получил новое ОТТС для внедорожника Хантер

Ульяновский автозавод получил новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для своего внедорожника Хантер, который официально обозначается как УАЗ-2924 и относится к категории «грузовой автомобиль повышенной проходимости».

УАЗ Хантер
УАЗ Хантер

Интересно, что новая версия с распашной дверью багажника была заменена на двухстворчатую с откидным бортом, но сертифицированы в итоге обе модификации.

Завод также подтвердил сертификацию модификаций с экспедиционным багажником на крыше и силовыми бамперами, включая вариант с «кенгурином», тогда как версия с тентом в ОТТС отсутствует.

Напоминаем, что с ноября прошлого года дилеры УАЗа предлагают внедорожники «Хантер» с новым 150-сильным двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра, который заменил прежний двигатель мощностью 112 л. с. Автомобили с предыдущим «атмосферником» больше не производятся и покинут рынок по мере исчерпания запасов у дилеров.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток

Лежнин Роман
Фото:УАЗ
04.08.2025 
Фото:УАЗ
Отзывы о УАЗ Hunter (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
