Старейшему внедорожнику УАЗ решили продлить жизнь: что изменилось?
Ульяновский автозавод получил новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для своего внедорожника Хантер, который официально обозначается как УАЗ-2924 и относится к категории «грузовой автомобиль повышенной проходимости».
Интересно, что новая версия с распашной дверью багажника была заменена на двухстворчатую с откидным бортом, но сертифицированы в итоге обе модификации.
Завод также подтвердил сертификацию модификаций с экспедиционным багажником на крыше и силовыми бамперами, включая вариант с «кенгурином», тогда как версия с тентом в ОТТС отсутствует.
Напоминаем, что с ноября прошлого года дилеры УАЗа предлагают внедорожники «Хантер» с новым 150-сильным двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра, который заменил прежний двигатель мощностью 112 л. с. Автомобили с предыдущим «атмосферником» больше не производятся и покинут рынок по мере исчерпания запасов у дилеров.
Источник: Автопоток