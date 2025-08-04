Старейшему внедорожнику УАЗ решили продлить жизнь: что изменилось?

Ульяновский автозавод получил новое ОТТС для внедорожника Хантер

Ульяновский автозавод получил новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для своего внедорожника Хантер, который официально обозначается как УАЗ-2924 и относится к категории «грузовой автомобиль повышенной проходимости».

УАЗ Хантер

Интересно, что новая версия с распашной дверью багажника была заменена на двухстворчатую с откидным бортом, но сертифицированы в итоге обе модификации.

Завод также подтвердил сертификацию модификаций с экспедиционным багажником на крыше и силовыми бамперами, включая вариант с «кенгурином», тогда как версия с тентом в ОТТС отсутствует.

Напоминаем, что с ноября прошлого года дилеры УАЗа предлагают внедорожники «Хантер» с новым 150-сильным двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра, который заменил прежний двигатель мощностью 112 л. с. Автомобили с предыдущим «атмосферником» больше не производятся и покинут рынок по мере исчерпания запасов у дилеров.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток