Спрос на эти автомобили начал расти в России: причины

Марка Voyah назвала причины роста популярности гибридов в РФ

Популярность транспортных средств на новой энергии (NEV) объясняется, в частности, сарафанным радио, рассказали в пресс-службе Voyah.

«Сработал эффект сарафанного радио, когда люди, пересевшие с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электрические и гибридные, делятся ощущениями от владения со своим окружением», – пояснил представитель китайского премиум-бренда.

В качестве сильных сторон автомобилей сегмента NEV он назвал разгонную динамику и запас хода гибридных транспортных средств.

Кроссовер Voyah Free по результатам июня стал самым популярным автомобилем сегмента NEV. Суммарное количество регистрации в июле 2025 года увеличилось на 33% по сравнению с июнем и составило 554 экземпляра. За семь месяцев Free разошелся в РФ тиражом 2787 экземпляров.

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

Источник: «Известия»