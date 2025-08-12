Спрос на эти автомобили начал расти в России: причины

#
Популярность транспортных средств на новой энергии (NEV) объясняется, в частности, сарафанным радио, рассказали в пресс-службе Voyah.

Несуществующие ПДД: разбираем самые популярные мифы

«Сработал эффект сарафанного радио, когда люди, пересевшие с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электрические и гибридные, делятся ощущениями от владения со своим окружением», – пояснил представитель китайского премиум-бренда.

В качестве сильных сторон автомобилей сегмента NEV он назвал разгонную динамику и запас хода гибридных транспортных средств.

Кроссовер Voyah Free по результатам июня стал самым популярным автомобилем сегмента NEV. Суммарное количество регистрации в июле 2025 года увеличилось на 33% по сравнению с июнем и составило 554 экземпляра. За семь месяцев Free разошелся в РФ тиражом 2787 экземпляров.

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

Источник: «Известия»

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
12.08.2025 
Фото:Unsplash
