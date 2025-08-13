Кто их придумал: этими функциями водители почти не пользуются

Эксперт Стрельбицкий: Самая бесполезная опция в современных авто — это Tiptronic

Владельцы автомобилей часто не используют или забывают о некоторых функциях, доступных в их машинах.

Глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий в беседе выделяет как яркий пример режим Tiptronic, который позволяет вручную переключать передачи на автомате. Подрулевые лепестки для переключения скоростей также относятся к этому числу, по его мнению.

Эксперт отметил, что многие кроссоверы имеют систему помощи при спуске с горы. Эта функция бывает очень полезна на бездорожье, однако в городских условиях и во время загородных поездок по шоссе она оказывается невостребованной, так как большинство водителей даже не подозревают о ее наличии.

Кроме того, Стрельбицкий добавляет, что функция автоматической парковки используется крайне редко. По его словам, несмотря на ее потенциал, большинство автомобилистов предпочитают парковаться вручную, не доверяя технологиям.

Источник: «Российская газета»