Кто их придумал: этими функциями водители почти не пользуются

Эксперт Стрельбицкий: Самая бесполезная опция в современных авто — это Tiptronic

Владельцы автомобилей часто не используют или забывают о некоторых функциях, доступных в их машинах.

Несуществующие ПДД: разбираем самые популярные мифы

Глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий в беседе выделяет как яркий пример режим Tiptronic, который позволяет вручную переключать передачи на автомате. Подрулевые лепестки для переключения скоростей также относятся к этому числу, по его мнению.

Эксперт отметил, что многие кроссоверы имеют систему помощи при спуске с горы. Эта функция бывает очень полезна на бездорожье, однако в городских условиях и во время загородных поездок по шоссе она оказывается невостребованной, так как большинство водителей даже не подозревают о ее наличии.

Кроме того, Стрельбицкий добавляет, что функция автоматической парковки используется крайне редко. По его словам, несмотря на ее потенциал, большинство автомобилистов предпочитают парковаться вручную, не доверяя технологиям.

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

Источник: «Российская газета»

