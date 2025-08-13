От 740 дилеров до 3 тысяч: как китайцы за три года перестроили авторынок РФ

Глава «Автостата» Целиков рассказал, как изменился авторынок за три года

Российский авторынок продолжает переживать масштабные изменения: китайские бренды стремительно наращивают присутствие, а традиционные глобальные марки, напротив, сокращают дилерские сети.

Согласно данным мониторинга «Автостата» на июль 2025 года, из 4,3 тыс. действующих дилерских контрактов около 70% (чуть более 3 тысяч) приходится на китайские автомобильные марки.

Всего три года назад ситуация была иной: летом 2022 года у китайских производителей насчитывалось лишь 740 контрактов с российскими дилерами. Таким образом, за три года их число выросло в четыре раза.

В то же время дилерские сети глобальных брендов сократились более чем в пять раз – с 1950 до 380 точек. При этом большинство из них перешли в формат 2S, предлагая только сервисное обслуживание и продажу запчастей.

Интересно, что даже в таких центрах иногда можно встретить новые автомобили – их завозят по параллельному импорту, несмотря на отсутствие официальных поставок.

Среди брендов, сохранивших свои позиции, лидирует Kia (87 контрактов против 199 в 2022 году), за ней следуют BMW (40), Mercedes-Benz (31), Hyundai (29), Mazda (29), Suzuki (29), Toyota (26), Citroen (14), Porsche (14) и Subaru (14). Однако по сравнению с 2022 годом их присутствие значительно уменьшилось.

Таким образом, китайские автопроизводители не просто заполнили освободившуюся нишу, но и фактически переформатировали российский рынок, став его новыми лидерами.

Источник: Сергей Целиков - Автостат/Telegram