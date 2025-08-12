Haval, Tank и ряд других популярных автобрендов переименуют в России

Концерн Great Wall вводит единый брендинг для Haval, Tank, Ora и Wey в РФ

Компания Great Wall Motor объявила о полном переходе своего бизнеса в России на глобальную стратегию One GWM. Все марки концерна теперь получат префикс GWM: GWM Haval, GWM Tank, GWM Ora и GWM Wey. Также юридическое лицо «Хавейл Мотор Рус» будет переименовано в ООО «Грейт Волл Мотор Рус».

Данная концепция основывается на принципе «быть на местном рынке, для местного рынка, в интеграции с сообществом» и предполагает объединение мировых ресурсов для производства унифицированных продуктов с высоким качеством и стандартизированным клиентским опытом.

Как заявил президент компании GWM в России Чжан Цзюнь, внедрение единой бренд-архитектуры и изменение наименования дистрибьютора является логичным шагом для укрепления позиций на российском рынке. Он напомнил, что компания начала свою деятельность в России в 2014 году.

Стратегия One GWM включает в себя не только ребрендинг, но и интеграцию научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, местного производства, цепочек поставок, продаж и сервисного обслуживания, что должно значительно повысить операционную эффективность и устойчивость поставок.

Источник: GWM