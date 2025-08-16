#
Xiaomi объяснила требование купить машину не глядя

Xiaomi ввела требование досрочной оплаты для клиентов с высоким риском

Компания Xiaomi Auto прокомментировала ситуацию с требованием досрочной оплаты за автомобили, подчеркнув, что оно касается лишь небольшой группы клиентов с повышенным риском отмены заказа.

Поводом для обсуждения стали жалобы некоторых покупателей, получивших уведомления об оплате за несколько месяцев до начала производства их автомобилей.

По данным представителей бренда, такая мера направлена на предотвращение сбоев в поставках и защиту интересов других покупателей.

Как сообщили несколько дилеров Xiaomi в Пекине, требование полной оплаты до получения машины применяется к клиентам, которые запросили отсрочку доставки, неохотно сотрудничали при оформлении финансирования или проявляли нежелание завершать сделку.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7

Согласно условиям договора, покупатель обязан внести полную сумму в течение 7 дней после уведомления. В противном случае заказ может быть аннулирован с удержанием депозита (обычно 5000 юаней – 56 тыс. рублей). Некоторые клиенты выражают недовольство, указывая, что другие автопроизводители, включая Tesla и Nio, разрешают осмотреть машину перед оплатой.

Xiaomi подчеркивает, что текущие сроки производства SU7 составляют 38–41 неделю, и компания стремится минимизировать риски срывов поставок.

Источник: СarNewsChina

Алексеева Елена
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 457
16.08.2025 
Фото:Xiaomi
