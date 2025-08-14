Выяснилось, какие автомобили с пробегом приходится чаще ремонтировать

Авто.ру и Fit Service: на сервис теперь обращаются чаще, а поломки стали серьезнее

Совместное исследование Авто.ру и международной сети Fit Service показало, что стоимость сервисных работ за год выросла почти на 25%.

Владельцы популярных подержанных автомобилей стали обращаться за ремонтом на 13% чаще, чем в 2024 году. При этом увеличивается не только количество визитов в сервисы, но и сложность поломок, а также объем необходимых работ.

В 2025 году лидерами спроса остаются Lada Vesta, Volkswagen Polo, Lada Kalina, Lada 2114, Kia Rio, Ford Focus, Hyundai Solaris, Lada Priora, Lada Granta и Skoda Octavia. Эти модели годами входят в топ самых востребованных, но их средний возраст продолжает расти. В 2025 году он составил 9,9 лет – на 8 месяцев больше, чем годом ранее. Средний пробег за два года вырос на 14%, достигнув 156 407 км, что говорит о нежелании россиян менять свои автомобили.

По данным Fit Service, во втором квартале 2025 года чаще всего за ремонтом обращались владельцы Volkswagen Polo (+35%), Kia Rio (+13%), Lada Granta (+14%) и Lada Vesta (+20%). В июле число визитов в сервисы с этими машинами выросло на 13% в сравнении с июлем 2024 года.

Средние затраты на ремонт для всех топ-10 моделей увеличились. Наибольший рост отмечен у Lada Kalina (+37,7%), Skoda Octavia (+34%) и Lada Priora (+30,8%).

Помимо стандартного ТО (диагностика, замена масла, шиномонтаж), клиенты чаще всего сталкиваются с ремонтом ходовой части, рулевого управления, топливной системы, климат-контроля, двигателя, тормозов и электрооборудования, показало данное исследование.