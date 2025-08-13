V8 объемом 5,3 л, автомат и полный привод — этот рамный внедорожник имеет репутацию долговечного

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах подержанного Chevrolet Tahoe

Если вы ищете на вторичном рынке мощный и надежный рамный внедорожник до 2 млн рублей, Chevrolet Tahoe – отличный вариант.

За эти деньги можно найти автомобиль 2011-2012 годов впуска.

Этот автомобиль славится своей проходимостью, вместительностью и выносливостью. У него просторный салон – 7-местная компоновка и огромный багажник.

Tahoe может служить десятилетиями, но при должном уходе предыдущего владельца.

Рамная конструкция обеспечивает ему прочность и устойчивость к тяжелым условиям эксплуатации. Мощные двигатели – чаще всего встречаются V8 объемом 5,3 л (и более) – тяговиты и надежны. Но транспортный налог будет внушительный.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Двигатель довольно надежный. Частые проблемы возникают из-за заблуждения, что он может работать на бензине любого качества. Но из-за сомнительного топлива быстро выходят из строя дроссельный узел и топливный насос. При покупке стоит сразу проверить и промыть пакет радиаторов: без этого двигатель можно перегреть.

Еще одним слабым местом двигателей Vortec IV являются болты выпускного коллектора. Стоит проверить их затяжку – со временем они раскручиваются.

Еще из минусов – автоматическая коробка 6L80 достаточно надежна в спокойном режиме, но при агрессивной езде со стартами «в пол» может выйти из строя ступица гидротрансформатора.

В салоне материалы отделки (даже кожаные элементы) со временем теряют вид, а пластиковые панели начинают скрипеть уже после 100–150 тыс. км пробега.

Что касается кузова, основные очаги коррозии обычно появляются на нижних кромках дверей и по краю пятой двери – эти места стоит проверять в первую очередь.

