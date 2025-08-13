#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

V8 объемом 5,3 л, автомат и полный привод — этот рамный внедорожник имеет репутацию долговечного

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах подержанного Chevrolet Tahoe

Если вы ищете на вторичном рынке мощный и надежный рамный внедорожник до 2 млн рублей, Chevrolet Tahoe – отличный вариант.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

За эти деньги можно найти автомобиль 2011-2012 годов впуска.

Этот автомобиль славится своей проходимостью, вместительностью и выносливостью. У него просторный салон – 7-местная компоновка и огромный багажник.

Tahoe может служить десятилетиями, но при должном уходе предыдущего владельца.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рамная конструкция обеспечивает ему прочность и устойчивость к тяжелым условиям эксплуатации. Мощные двигатели – чаще всего встречаются V8 объемом 5,3 л (и более) – тяговиты и надежны. Но транспортный налог будет внушительный.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Двигатель довольно надежный. Частые проблемы возникают из-за заблуждения, что он может работать на бензине любого качества. Но из-за сомнительного топлива быстро выходят из строя дроссельный узел и топливный насос. При покупке стоит сразу проверить и промыть пакет радиаторов: без этого двигатель можно перегреть.

Еще одним слабым местом двигателей Vortec IV являются болты выпускного коллектора. Стоит проверить их затяжку – со временем они раскручиваются.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Еще из минусов – автоматическая коробка 6L80 достаточно надежна в спокойном режиме, но при агрессивной езде со стартами «в пол» может выйти из строя ступица гидротрансформатора.

В салоне материалы отделки (даже кожаные элементы) со временем теряют вид, а пластиковые панели начинают скрипеть уже после 100–150 тыс. км пробега.

Что касается кузова, основные очаги коррозии обычно появляются на нижних кромках дверей и по краю пятой двери – эти места стоит проверять в первую очередь.

О других легендарных внедорожника по цене УАЗа рассказано здесь.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 33528
13.08.2025 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Tahoe

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв