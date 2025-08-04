Тревожные «звоночки» коробки передач: как распознать беду до дорогого ремонта

Коробка передач редко ломается внезапно, она заранее подает тревожные сигналы

Коробка передач – важная составляющая автомобиля, и ее неисправность способна надолго оставить вас без колес, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Однако поломка редко происходит внезапно, и первый явный признак – проблемы с переключением. На механике передачи начинают включаться с хрустом, рывками или задержкой, особенно между первой и второй скоростью. Роботизированные коробки реагируют запаздыванием и резкими толчками при разгоне. Если машина дергается или «тупит» – это повод для срочной диагностики.

Автоматы и вариаторы проявляют неполадки иначе. Вместо плавного разгона возникают рывки, а двигатель ревет, но машина не ускоряется. Любой из этих симптомов требует немедленного визита в сервис – промедление грозит дорогостоящим ремонтом.

Не игнорируйте посторонние звуки и запахи. Скрежет, металлический звон или вибрация указывают на износ деталей, а запах горелого масла в салоне сигнализирует о перегреве коробки. Это критично для автоматов и вариаторов: перегрев разрушает фрикционы и приводит к потере давления в системе.

Еще один явный признак неисправности – утечки масла (вернее – жидкости). Трансмиссионная жидкость обеспечивает смазку и охлаждение, и ее недостаток ведет к ускоренному износу.