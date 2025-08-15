Китайские машины в России: «любовь» сквозь критику

Владельцы китайских автомобилей признались, чего они боятся

Аналитики Sidorin Lab изучили более 2 млн упоминаний китайских брендов в соцсетях и СМИ с 2022 по 2024 год. Оказалось, что за три года обсуждения таких машин в СМИ утроились, а в соцсетях значительно выросли. Увеличилось и число сообщений о желании купить китайский автомобиль, что свидетельствует о росте доверия.

В 2022 году тон обсуждений был преимущественно негативным, но к 2024 году доля критики сократилась, а нейтральные оценки достигли 70–80%. Например, у JAC негативных отзывов стало меньше с 29% до 8%, хотя и позитивных тоже поубавилось. Лидерами по упоминаниям стали Chery, Haval и Changan, чья репутация стала более сбалансированной.

Чаще всего пользователи обсуждали цену (424 тыс. упоминаний), отмечая ее несоответствие качеству. Второй по популярности темой оказался дизайн (403 тыс.), который неизменно получал похвалу. Характеристики машин тоже стали оценивать лучше: если в 2022 году жаловались на тормоза, коробку передач и расход топлива, то к 2024 году положительных отзывов прибавилось.

Однако коррозия остается системной проблемой, собрав 41 млн просмотров в обсуждениях. Также автовладельцы беспокоятся о нехватке запчастей и адаптации машин к российскому климату.

Опрос дилеров показал, что 60% из них недовольны ценовой политикой, а 88% отмечают отсутствие четкой маркетинговой стратегии. Поставки запчастей остаются сложными: каждый четвертый дилер ждет их дольше месяца.

Эксперты отмечают, что китайские бренды, несмотря на рост продаж, пока остаются для россиян вынужденным выбором. Однако качество новых моделей улучшается, а сервисная сеть расширяется, что снижает критику.

При этом в отрасли признают, что часть отзывов может быть неискренней из-за использования ботов и оплаченных комментариев. Тем не менее, реальные проблемы, такие как коррозия или «глюки» электронных систем, по-прежнему влияют на репутацию брендов.

В целом, китайские автомобили перестали быть экзотикой, но их восприятие в России все еще формируется. Пока одни видят в них достойную альтернативу, другие ждут дальнейшего улучшения качества и сервиса.

