Разгон до 100 км/ч менее чем за 4 секунды – новый кроссовер появится в октябре

Leapmotor и ателье Irmscher разработали версию кроссовера C10 мощностью 585 л.с.

Электрокар китайского бренда Leapmotor, поддерживаемого автогигантом Stellantis, готовит сюрприз для европейского рынка.

Совместно с известным немецким ателье Irmscher компания разработала особую версию кроссовера C10, которая получит мощную электрическую начинку и ограниченный тираж.

Электрическая силовая установка мощностью 585 л.с. с полным приводом позволит автомобилю разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Особое внимание инженеры уделили системе быстрой зарядки – батарея емкостью 81,9 кВт·ч пополняется с 30 до 80% всего за 22 минуты.

Экстерьер автомобиля получит узнаваемые спортивные элементы: крупные диски, стильные красные акценты и фирменную светящуюся эмблему. Производитель подчеркивает эксклюзивность модели - в продажу поступит всего 250 экземпляров этого электрокара.

Презентация новинки запланирована на октябрь этого года на Цюрихском автосалоне, а первые покупатели в Европе смогут получить свои машины уже в четвертом квартале 2025 года. Это важный шаг для Leapmotor в укреплении позиций на европейском рынке, где базовая версия C10 уже успела завоевать определенную популярность.

Стоимость ограниченной серии пока держится в секрете, но аналитики предполагают, что она займет место в премиальном сегменте электромобилей. Подробные технические характеристики и окончательная цена станут известны ближе к осени.

Источник: СarNewsChina

Алексеева Елена
14.08.2025 
